Тренерский штаб сборной России назвал состав национальной команды на матч против финнов в рамках Шведских игр.

В воротах сыграет Тимур Билялов, на скамейке запасных останется Александр Самонов.

Первое звено: Андрей Миронов — Григорий Дронов, Денис Зернов — Артем Швец-Роговой — Анатолий Голышев;

Второе звено: Данила Галенюк — Рушан Рафиков, Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин;

Третье звено: Богдан Киселевич — Александр Романов, Александр Шаров — Андрей Светлаков — Максим Мамин;

Четвертое звено: Никита Лямкин — Артем Сергеев, Григорий Денисенко — Артем Галимов — Артур Каюмов, Иван Игумнов.

Напомним, сборная России не выиграла еще ни одного этапа Еврохоккейтура: в Кубке Карьялы россияне заняли третье место, в Кубке Первого канала — второе.

Отметим, Шведские игры пройдут в рамках третьего этапа Еврохоккейтура с 6 по 9 февраля.