В Финляндии в рамках первого тура Шведских хоккейных игр начался матч сборной России против местной национальной команды.

Вынесенная встреча, которая проходит в Хельсинки на арене Helsinki Ice Hall, началась в 19:30 по московскому времени.

Ранее тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав национальной команды на матч против национальной команды Финляндии.

Напомним, сборная России не выиграла еще ни одного этапа Еврохоккейтура: в Кубке Карьялы россияне заняли третье место, в Кубке Первого канала — второе.

Отметим, Шведские игры пройдут в рамках третьего этапа Еврохоккейтура с 6 по 9 февраля. После матча против Финляндии сборная России сыграет в Стокгольме 8 февраля с Швецией, а 9 февраля — с Чехией.