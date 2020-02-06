Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, что планы сборной России по участию в Олимпийских играх 2020 года могут измениться из-за ситуации с коронавирусом.

По словам Позднякова, эта ситуация может заставить скорректировать планы. Он отметил, что не видит возможным бойкот Игр российскими спортсменами. Поздняков считает, что россияне однозначно должны ехать, потому что в соответствии с Олимпийской хартией бойкот соревнований наказывается восьмилетним сроком изоляции.

«Неучастие Национального олимпийского комитета по любым причинам будет наказано восьмилетним сроком, а это не то, чего мы хотим», — сказал Поздняков, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, вспышка нового коронавируса внесла коррективы в календарь спортивных соревнований, которые должны были состояться в Китае. Так, отменилась торжественная церемония старта обратного отсчета до Олимпийских игр, которые будут проходить в Пекине в 2022 году. Также был перенесен чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, а игроки хоккейного клуба «Куньлунь» вынуждены проводить домашние матчи за пределами страны.