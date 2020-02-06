Российская фигуристка Камила Валиева одержала победу в короткой программе на юниорском первенстве России в женском одиночном катании.

Валиева получила от судей за свой прокат 78,50 баллов. Второе место заняла Дарья Усачева с результатом 73,77 балла, на третьей строчке оказалась Софья Акатьева (69,22).

Отметим, произвольную программу девушки представят 7 февраля в 19:00 по московскому времени.

Напомним, результаты первенства России будут учитываться при формировании команды на юниорский чемпионат мира, который состоится в марте в Таллине (Эстония).

Ранее российский фигурист Петр Гуменник одержал победу в короткой программе на первенстве России среди юниоров в мужском одиночном катании. Гуменник получил от судей за свой прокат 87,08 балла.