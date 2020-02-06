Петербургский «Зенит» в рамках тренировочного сбора одержал победу над грузинским «Сабуртало» со счетом 4:0.

В составе сине-бело-голубых по мячу забили Алексей Сутормин на 21-й минуте, Вильмар Барриос на 38-й минуте, Олег Шатов на 60-й минуте и Даниил Шамкин на 62-й минуте встречи.

Для «Зенита» этот матч стал вторым в рамках испанского учебно-тренировочного сбора. Ранее петербуржцы нанесли крупное поражение «Дюделанжу» из Люксембурга со счетом 4:0.

На предыдущем сборе в Катаре «сине-бело-голубые» провели две контрольные встречи. Сначала подопечные Сергея Семака разгромили местный «Аль-Увайнах», отправив в его ворота десять безответных мячей, затем уступили более серьёзному сопернику — «РБ Зальцбургу» со счетом 3:6.