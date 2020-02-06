Российская фигуристка Камила Валиева после своего проката фигуристка получила подарок от поклонницы и от другой спортсменки, Софьи Самоделкиной.

Поклонница кинула на лед для Валиевой большого плюшевого медведя. Самоделкина также решила кинуть на лед подарок для Валиевой.

Подарки Камиле Валиевой от поклонницы и Сони Самоделкиной pic.twitter.com/9r8V33RdSt — Anastasia (@Slot_Ka) February 6, 2020

Напомним, Валиева одержала победу в короткой программе на юниорском первенстве России в женском одиночном катании. Ученица Тутберидзе получила от судей за свой прокат 78,50 баллов. Самоделкина заняла в короткой программе четвертое место.

Отметим, произвольную программу девушки представят 7 февраля в 19:00 по московскому времени.

Ранее российский фигурист Петр Гуменник одержал победу в короткой программе на первенстве России среди юниоров в мужском одиночном катании. Гуменник получил от судей за свой прокат 87,08 балла.