Российская фигуристка Майя Хромых рассказала о планах исполнить четверной сальхов в произвольной программе на юниорском чемпионате России.

По словам Хромых, можно было выступить лучше, но у нее немного не получился каскад. Фигуристка отметила, что проблема больше в голове, потому что она все это умеет делать.

Хромых, слова которой приводит Sport24, рассказала, что на произвольной программе будет делать четверной сальхов, который на тренировках стал получаться лучше. Она добавила, что больше никаких изменений в контенте не будет.

Напомним, победу в короткой программе на юниорском первенстве России в женском одиночном катании одержала Камила Валиева. Ученица Тутберидзе получила от судей за свой прокат 78,50 баллов. Хромых заняла в короткой программе шестое место.