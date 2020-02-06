Итальянская биатлонистка Лиза Витоцци рассказала, как ее партнер по сборной Доротея Вирер отказалась бежать эстафету в пользу индивидуальной гонки.

По словам Витоцци, Вирер отказалась от эстафеты, чтобы сконцентрироваться на масс-старте, и сделала это с согласия тренеров, с чем Витоцци была абсолютно несогласна. Она отметила, что это выбило ее из колеи до конца сезона, в результате чего она проиграла Кубок мира.

Витоцци добавила, что она бы так никогда не поступила, а рассказала об этом, потому что все равно не дружит с Вирер, они только соперники.

«Я очень тяжело восприняла то, что сделала Доротея. Это повлияло на меня и в начале текущего сезона. Но теперь я думаю только о себе, так что все нормально», – сказала Виттоцци, слова которой приводит Messaggero Veneto.

Ранее Доротея Вирер поделилась мнением по поводу того, что уступила лидерство в общем зачете Кубка мира норвежке Тириль Экхофф.