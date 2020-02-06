Российская фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от проката в короткой программе на юниорском чемпионате России.
По словам Валиевой, она довольна собой и своим прокатом, за исключением каскада, который фигуристка исполнила с небольшой помаркой, из-за чего у нее немного двоякое ощущение от выступления.
Валиева добавила, что планирует показать завтра два четверных тулупа.
«Восстановила эти прыжки, делаю их на тренировках», – сказала Валиева, слова которой приводит «Бизнес Online».
Напомним, Валиева одержала победу в короткой программе на юниорском первенстве России в женском одиночном катании. Ученица Тутберидзе получила от судей за свой прокат 78,50 баллов.
Отметим, произвольную программу девушки представят 7 февраля в 19:00 по московскому времени.
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