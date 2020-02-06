Российская фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от проката в короткой программе на юниорском чемпионате России.

По словам Валиевой, она довольна собой и своим прокатом, за исключением каскада, который фигуристка исполнила с небольшой помаркой, из-за чего у нее немного двоякое ощущение от выступления.

Валиева добавила, что планирует показать завтра два четверных тулупа.

«Восстановила эти прыжки, делаю их на тренировках», – сказала Валиева, слова которой приводит «Бизнес Online».

Напомним, Валиева одержала победу в короткой программе на юниорском первенстве России в женском одиночном катании. Ученица Тутберидзе получила от судей за свой прокат 78,50 баллов.

Отметим, произвольную программу девушки представят 7 февраля в 19:00 по московскому времени.