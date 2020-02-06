В матче Шведских игр сборная Финляндии одержала разгромную победу над национальной командой России со счетом 3:0.

В составе финской сборной по шайбе забросили Теэму Пулккинен на 1-й минуте, Юлиус Наттинен с передачи Миики Койвисто на 6-й минуте и Юлиус Юнттила с передач Вели-Матти Виттасмаки и Йере Карьялайнена на 7-й минуте встречи.

Отметим, после третьего забитого гола в российской команде произошла замена вратаря: вместо Тимура Блялова в ворота встал Александр Самонов.

Напомним, сборная России не выиграла еще ни одного этапа Еврохоккейтура: в Кубке Карьялы россияне заняли третье место, в Кубке Первого канала — второе.

Отметим, Шведские игры пройдут в рамках третьего этапа Еврохоккейтура с 6 по 9 февраля. После матча против Финляндии сборная России сыграет в Стокгольме 8 февраля с Швецией, а 9 февраля — с Чехией.