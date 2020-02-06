Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о состоянии восстановившегося от травмы Малкома.

По словам Семака, Малкому обязательно нужна игровая практика, чтобы потихоньку набирать форму, так как он не играл полгода, и ему нужно было почувствовать ритм матча. Тренер считает, что с каждым матчем бразилец будет выглядеть сильнее и набирать форму.

Семак отметил, что в следующем матче Малкому дадут сыграть не 30 минут, а 45.

«Надеюсь, что на сборах в Турции он уже сможет сыграть полноценный матч или два», — сказал Семак, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, петербургский «Зенит» в рамках тренировочного сбора одержал победу над грузинским «Сабуртало» со счетом 4:0. В составе сине-бело-голубых по мячу забили Алексей Сутормин на 21-й минуте, Вильмар Барриос на 38-й минуте, Олег Шатов на 60-й минуте и Даниил Шамкин на 62-й минуте встречи.