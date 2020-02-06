Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о возвращении Эмилиано Ригони и уходе Бауыржана Исламхана.

По словам Семака, возвращение Ригони связано с уходом Мака, позиция под аргентинца освободилась. Тренер отметил, что «Зенит» воспользовался возможностью вернуть игрока. Семак добавил, что рад его возвращению и надеется, что аргентинец поможет клубу.

По поводу Исламхана Семак подчеркнул, он не говорил, что казахстанский игрок не подошел «Зениту».

«На сегодняшний день у нас есть комплект игроков, вернулся Ригони. Он нам понравился, но у него есть хороший вариант в ОАЭ, где он подписал контракт на полгода. А в дальнейшем, летом, может вернёмся к этому вопросу», — сказал Семак, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, петербургский «Зенит» в рамках тренировочного сбора одержал победу над грузинским «Сабуртало» со счетом 4:0. В составе сине-бело-голубых по мячу забили Алексей Сутормин на 21-й минуте, Вильмар Барриос на 38-й минуте, Олег Шатов на 60-й минуте и Даниил Шамкин на 62-й минуте встречи.