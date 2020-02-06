Аргентинский полузащитник французского «Пари Сен Жермен» Леандро Паредес может стать футболистом туринского «Ювентуса».

Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport. По информации источника, руководство туринского клуба готово заплатить за 25-летнего хавбека 25 миллионов евро.

Отметим, действующий контракт экс-игрока «Зенита» с парижским клубом истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне Леандро Паредес провел 14 матчей в чемпионате Франции и отдал одну результативную передачу. Единственный гол за «ПСЖ» Паредес забил в матче 1/8 финала Кубка Франции против «По».

В данный момент команда Томаса Тухеля идет на первом месте в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 58 очков после 23 встреч. Занимающий второе место «Марсель» отстает от парижан на 12 баллов.