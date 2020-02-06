Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова отреагировала на слухи о госпитализации Александры Солдатовой.

«Что вы лезете в душу ко всем? Устроили целый бардак с этими идиотскими вбросами. Оставьте Солдатову в покое!» — сказала Винер-Усманова, слова которой приводит РИА «Новости».

Винер-Усманова также добавила, что Солдатова «здорова как бык».

Ранее сама Солдатова рассказала, что порезалась, когда готовила завтрак. Она отметила, что, когда ехала на тренировку, то почувствовала, что рану лучше дать обработать врачу, и заехала в больницу, предупредив тренера.

Напомним, в сентябре на этапе Кубка вызова в Португалии Солдатова упала в обморок. У гимнастки потемнело в глазах, она потеряла сознание, и единственным верным решением было прекратить выступление.

Солдатова является четырёхкратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы.