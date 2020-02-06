Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о размере денежного вознаграждения для белорусских спортсменов за попадание в призеры на Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх.

Как сообщает пресс-служба главы президента, за олимпийское золото белорусский спортсмен получит 150 тысяч долларов, за серебряную медаль — около 75 тысяч долларов, за бронзовую — порядка 50 тысяч долларов.

Отмеччается, что за золото на Паралимпийских и Дефлимпийских играх спортсмены получат 50 тысяч долларов, за серебро — 30 тысяч долларов, а за бронзу — 20 тысяч долларов.

Также сообщается, что тренерам и другим членам сборной будут выплачиваться вознаграждения в размерах от 20 до 100 процентов от стоимости их призов в зависимости от степени участия.

Напомним, ранее Александр Лукашенко в ходе заседания II Форума регионов в Житомире сообщил о готовности страны принять Олимпийские игры совместно с Украиной.