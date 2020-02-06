В Сеуле (Южная Корея) проходит чемпионат четырех континентов по фигурному катанию. Сегодня, 7 февраля, состоится короткая программа у мужчин, они выйдут на лед в 12:15 по московскому времени.

В 7:30 начнется произвольный танец в исполнении танцевальных дуэтов.

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На турнире выступают сильнейшие спортсмены Азии, Африки, Америки и Австралии. Так, на лёд выйдет двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, чемпион Канады Роман Садовский, Киган Мессинг, Нам Нгуен, Джейсон Браун и другие фигуристы.

В танцах на льду выступят одни из сильнейших североамериканских дуэтов Мэдисон Чок/Эван Бейтс и Мэдисон Хаббелл/Закари Донахью.