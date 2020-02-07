На первенстве России по фигурному катанию, которое стартовало в Саранске, состоится произвольная программа юношей, короткая программа пар и произвольная программа девушек.

Юноши выйдут на лёд в 14:00 по московскому времени, спортивные пары начнут в 17:00, а девушки — в 19:00.

Турнир станет отборочным для участия в юниорском чемпионате мира, который состоится в марте в эстонском Таллине. На лед не выйдут Анастасия Тараканова и Виктория Васильева, а также Артур Даниелян, который готовится ко взрослому чемпионату мира.

В парном катании за место в команде будут бороться Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Полина Костюкович/Дмитрий Ялин и Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов.

Ранее короткую программу у юношей выиграл Петр Гуменник, а у девушек — Камила Валиева.