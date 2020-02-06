Российские фигуристы Арина Ушакова и Максим Некрасов одержали победу в ритм-танце на первенстве России среди юниоров.

Ушакова и Некрасов получили от судей за свой прокат 71,37 балла. Второе место заняли Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный с результатом 71,24 балла, на третьей строчке оказались Диана Дэвис и Глеб Смолкин (70,91).

На четвертом месте Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов с результатом 66,16 баллов. Пятыми стали Екатерина Каташинская и Александр Васькович, у них 65,58 баллов.

Отметим, произвольный танец фигуристы представят 8 февраля.

Напомним, результаты первенства России будут учитываться при формировании состава команды на юниорский чемпионат мира, который в начале марта состоится в Таллине (Эстония). Согласно спортивному принципу, путевки на турнир должны получить призеры первенства.