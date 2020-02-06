Кихира выиграла короткую программу на ЧЧК, Савченко возобновила карьеру, «Зенит» обыграл «Сабуртало».

Кихира стала первой в КП на турнире четырех континентов

В Южной Корее продолжается чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию. Первое место в короткой программе среди девушек занимает японка Рика Кихира.

Гуменник выиграл КП на юниорском чемпионате России

Российский фигурист Петр Гуменник одержал победу в короткой программе на первенстве России среди юниоров в мужском одиночном катании.

36-летняя Савченко возобновила карьеру после рождения ребенка

Немецкая фигуристка украинского происхождения Алена Савченко рассказала, что возобновила совместные тренировки со своим партнером Бруно Массо.

Ученица Тутберидзе выиграла КП на юниорском первенстве России

Российская фигуристка Камила Валиева одержала победу в короткой программе на юниорском первенстве России в женском одиночном катании.

«Зенит» разгромил «Сабуртало», Шамкин забил дебютный мяч

Петербургский «Зенит» в рамках тренировочного сбора одержал победу над грузинским «Сабуртало» со счетом 4:0.

Финны разгромили Россию, все голы забиты в первые семь минут

В матче Шведских игр сборная Финляндии одержала разгромную победу над национальной командой России со счетом 3:0.

Лукашенко будет платить $150 тысяч белорусским спортсменам за золото в Токио

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о размере денежного вознаграждения для белорусских спортсменов за попадание в призеры на Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх.