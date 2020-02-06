Полузащитник петербургского «Зенита» Даниил Шамкин поделился мнением о матче против «Сабуртало».

По словам Шамкина, он оценивает свою игру на «хорошо». Игрок отметил, ему немного надо прибавлять в игре в обороне и быстроте принятия решений в атаке. Он добавил, что его похвалил Семак, и это самое главное.

Футболист также прокомментировал свой забитый мяч.

«На тренировках отрабатывали, как перед центральным защитником выскакивать и головой либо чиркать, либо забивать. Анатолий Тимощук сказал — я сделал», — сказал Шамкин, слова которого приводит официальный сайт «Зенита».

Напомним, петербургский «Зенит» в рамках тренировочного сбора одержал победу над грузинским «Сабуртало» со счетом 4:0. В составе сине-бело-голубых по мячу забили Алексей Сутормин на 21-й минуте, Вильмар Барриос на 38-й минуте, Олег Шатов на 60-й минуте и Даниил Шамкин на 62-й минуте встречи.