В матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» дома играла «Каролиной Харрикейнз». Игра завершилась победой гостей со счётом 5:3. Результативый матч удался Андрею Свечникову.

У «Каролины» голами отметились Джейккоб Славин и, оформившие по дублю, Себастьян Ахо и Андрей Свечников. У «Аризоны» забивали Алекс Голикоски и Кристиан Дворак.

Российский форвард Андрей Свечников набрал 3 (2+1) очка в матче, сыграв на площадке 13 минут и 53 секунды. Показатель полезности россиянина составил «+1».

Таким образом, в активе Свечникова стало 50 (22+28) очков в 54 встречах текущего сезона НХЛ. Он уже поставил новый личный рекорд забитых шайб за сезон – 22 гола. В прошлом сезоне Свечников забросил 20 шайб в 82 встречах.

«Каролина Харрикейнз» с 65 очками в 54 матчах занимает седьмое место в Восточной конференции.