Российский форвард «Сан-Хосе» Максим Летунов отметился забитым голом в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном». Матч проходит в Эдмонтоне и завершился со счетом 6:3 в пользу гостей.

Летунов забросил во втором периодне на 28-й минуте, выведя свою команду вперед — 3:2. Ассистентами его шайбы стали Эрик Карлссон и Маркус Серенсен.

Для 23-летнего Летунова это оказалась дебютная шайба и первое очко за карьеру в НХЛ. Нападающий проводил свой второй матч в лиге. Двумя днями ранее дебютировал в игре с «Калгари Флэймз»в победной игре с «Калгари».

«Акулы» подписали Летунова летом 2019 года, заключив контракт на один год. В текущем сезоне АХЛ Максим набрал 30 (10+20) очков в 39 матчах. В прошлом сезоне Летунов сыграл 60 матчей и набрал 28 очков за «Сан-Хосе Барракуда».