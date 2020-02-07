Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 31 и даже сделал голевую передачу в победном матче «молний» с «Питтсбургом» (4:2).

Таким образом у 25-летнего россиянина увеличилась серия без поражений в основное время, которая составляется 17 матчей. Серия идет с 17 декабря 2019 года. Василевский побил рекорд своего соотечественника Николая Хабибулина. Тот защищал ворота «Тампы» с 16 февраля по 2 апреля 2003, не проигрывая с командой в основное время на протяжении 16 матчей кряду.

В текущем сезоне Василевский сыграл 40 матчей (все — в стартовом составе) и одержал в них 28 побед. В среднем за матч Василевский отражает 91,7% бросков и пропускает 2,53 шайбы.