Российская фигуристка Алина Загитова приняла участие в премьере шоу Art On Ice в Цюрихе. Шоу проходит уже 25-й раз в четырех швейцарских города — Цюрихе, Лозанне, Базеле и Давосе.

В ходе выступления Загитова вновь оказалась на льду, как и на недавнем шоу Ирины Слуцкой в Доброграде.

Напомним, что 13 декабря 17-летняя Загитова заявила о приостановке любительской карьеры в фигурном катании.

Перед тем, как заявить об уходе, Загитова заняла последнее, шестое место в финале серии «Гран-при» в Турине, провалив произвольную программу.

Фигуристка является олимпийской чемпионкой 2018 года. Загитова побеждала на всех существующих соревнованиях по фигурному катанию — на чемпионате мира в Сайтами и чемпионате Европы в Москве.