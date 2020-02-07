В субботу, 8 февраля, в Хьюстоне пройдет турнир UFC 247. Передовым боем ночи будет поединок между действующим чемпионом организации в полутяжёлой весовой категории американцем Джоном Джонсом и его соотечественником Домиником Рейесос.

Состоялась дуэль взглядов между оппонентами. Также в глаза друг к другу посмотрели действующая чемпионка UFC наилегчайшем весе Валентина Шевченко и Кэтлин Чукагян, чей бой станет соглавным событием вечера.

32-летний Джонс провел 27 поединков в смешанных единоборствах, оставив за собой вверх в 25 из них. Один бой Джонс проиграл, а один бой признали несостоявшимся. В активе 30-летнего Рейеса 12 побед в 12 боях ММА.