У сборной Швеции по биатлону возникли сложностис в процессе заселения в отеле Антхольца, где на грядущей неделе начнется чемпионат мира по биатлону. По информации Dagens Nyheter, отель, где команда останавливалась в прошлом году, принимать шведов отказался.

По словам тренера сборной Швеции Маттиаса Нильссона, в этой гостинице оказались не рады шведам. По мнению представителей отеля, команда вредит репутации жилищного сервиса. Нильссон добавил, что команда также хочет в другой отель, поэтому их чувства взаимны. Оказалось, что в прошлом ооду на этапе Кубка мира в Антерсельве половина шведской сборной страдала от желудочно-кишечного расстройства.

«В этот раз у нас есть средства от болезни желудка. Мы получили их от компании, которая связалась с нами сразу после прошлогоднего этапа Кубка мира», — отметил Нильссон.

Чемпионат мира в Антерсельве пройдет с 12 по 23 февраля.