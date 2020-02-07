Футбольный клуб «Зенит» заинтересован в том, чтобы футболист его команды Александр Кокорин остался в команде Сергея Семака. Информация об аренде Кокорина была озвучена еще две недели назад, сейчас футболист завершил сбор в Турции вместе с «Зенитом-2» и находится в Москве.

По информации «Бобсоккера», Кокорин не перейдет в «Балтику» или «Рубин». Как сообщает корреспондент портала Алексей Андрианов, в данный момент ищутся возможности, при которых Кокорин останется в «Зените», поскольку в этом заинтересованы все стороны. Тем не менее, ситуация остается сложной, поскольку не все зависит от клуба «Зенит».

В четверг Кокорин вместе с «Зенитом-2» принял участие в двух контрольных матчах. В одном был разгромлен бразильский «Гремио» (4:1), в другом подопечные Владислава Радимова уступили сербскому «Спартаку» (1:2).