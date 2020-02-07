Главный тренер «Зенита» Джоан Плаза перед матчем Евролиги против «Панатинаикоса» сетует на то, что после предыдущей игры с «Фенербахче» у команды было всего 48 часов на восстановление.

Плаза считает, что это сложная ситуация, когда тебе приходится играть матч Евролиги через двое суток после предыдущего. Тем более, в ситуации с «Зенитом», где есть много травмированных. По словам Плазы, есть статистика, которая говорит, что во вторых матчах ты уже не можешь играть на 100% своих возможностей.

«Пао» проиграл в предыдущем матче тоже, поэтому будет играть с удвоенной энергией. У соперника есть отличный распасовщик, отличный тренер, прекрасный состав и домашние трибуны, но мы хотим показать все, что умеем», — приводит слова Плазы официальный сайт «Зенита».

Встреча «Зенита» и «Панатинаикоса» начнется в Греции в 23.00.