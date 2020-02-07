Французский разыгрывающий «Зенита» Эндрю Альбиси в преддверии матча Евроли с «Панатинаикосом» рассказал, что может позволить «Зениту» достигнуть успеха. По словам защитника, «Зениту» нужно играть весь матч на хорошем уровне.

«Нам нужно научиться на собственных ошибках, которые мы допустили в последнем матче. В общем и целом, мы провели неплохую игру, но провалились во второй четверти. И этого недостаточно, чтобы сопротивляться против таких команд, как «Фенербахче» или, например, «Панатинаикос». Так что нужно оставаться в игре на протяжении всех 40 минут. В любом случае, мы настраиваемся на победу», — приводит слова Альбиси официальный сайт «Зенита».

Альбиси в отсуствие других разыгрывающий Ренфро и Хвостов получает игровое время более 30 минут, однако в последнем матче с «Фенербахче» не смог вытащить дивиденты из этого факта. Альбиси смазал все семь трехочковых бросков и набрал лишь три балла в матче в «Юбилейном».