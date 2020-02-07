Представитель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Евгения Лапина сообщила о готовности Петербурга к матча чемпионата Европы-2020.

По ее словам, представители УЕФА довольны качеством подготовки города и дали зеленую степень готовности, которая является наивысшей.

«Мы, конечно, этому тоже бесконечно рады, пристальное внимание как обычно уделяем обеспечению безопасности при проведении такого крупного мероприятия», — приводит слова Лапиной официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга.

Чемпионат Европы стартуе 12 июня и пройдет до 12 июля. Санкт-Петербург примет три игры группового этапа (Россия-Бельгия, Россия-Финляндия, Финляндия-Бельгия) и один четвертьфинал.