Американская пара Мэдисон Чок и Эван Бейтс выиграли соревнования танцевальных пар на чемпионате четырёх континентов в Сеуле (Южная Корея). По итогам двух программ, пара получила результат 213,18.

На втором месте расположились канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье — у них 210,18. Третьими стала американская пара Мэдисон Хаббел и Захари Донохью, которые занимали первое место после ритм-танца.

На турнире выступают сильнейшие спортсмены Азии, Африки, Америки и Австралии. Так, на лёд выйдет двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, чемпион Канады Роман Садовский, Киган Мессинг, Нам Нгуен, Джейсон Браун и другие фигуристы.