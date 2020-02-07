Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова до сих пор находится в состоянии средней тяжести в НИИ Склифосовского. По информации «РИА Новости», врачи не разрешают ее посещать.

Спортсменка лежит в отделении психосоматики. Ранее спортсменка обратилась к подписчикам в инстаграме, сказав, что с ней все хорошо. В больницу она попала, потому что порезалась на кухне.

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике. Спортсменка не попала в состав национальной команды на московский этап Гран-при, который пройдет 7-9 февраля.

8 сентября 2019 года Солдатова потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии. Следом ее исключили из состава на чемпионат мира, который прошел в Баку с 16 по 22 сентября.