Фовард «Зенита» Александр Кокорин рассказал, что не ведет переговоров с другими клубами. Накануне была информацию, что 28-летним нападающим интересуются калининградская «Балтика» и казанский «Рубин».

«Никакой конкретики, никаких переговоров с «Балтикой» не было. Пока я ни с кем переговоры не веду», — цитирует Кокорина ТАСС.

Кроме того, футболист заметил, что пока не знает, где проведет оставшуюяся часть сезон 2019/20. По его словам, ему тяжело ответить на этот вопрос.

Напомним, что после отказа перейти на правах аренды в «Сочи» Кокорин был отправлен во вторую команду «Зенита». С «Зенитом-2» Кокорин провел сбор в Турции, где принял участие в двух контрольных матчах против бразильского «Гремио» и сербского «Спартака».