Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова оценила выступление фигуристов в короткой программе на юниорском первенстве России. По мнению тренера, на этом турнире очень высокий уровень.

Тарасова упомянула Валиеву, одержавшую победу, сказав, что у Камилы была прекрасная короткая программа, которую та исполнила мастерски. Тарасова отметила, что Валиева стала лучше кататься, что сложно сделать после тяжелой травмы.

«Очень хорошо все выступили, уровень у юниорок такой, что катаются они просто как звери! И видно, что все дети стали лучше выступать. Нет детской неуверенности, нет множества беговых шагов, с каждым тактом картина меняется, позиции совершенно разные, перед каждым элементом подчеркнутый сложный заход и выезд. Особенно это заметно у команды Этери. Уровень катания настолько высок, что ни в какой стране мира вы этого не найдете», — цитирует Тарасову «Рспорт».

Напомним, Валиева одержала победу в короткой программе на юниорском первенстве России в женском одиночном катании. Ученица Тутберидзе получила от судей за свой прокат 78,50 баллов.

Произвольную программу девушки представят 7 февраля в 19:00 по московскому времени.