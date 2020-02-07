Министр спорта РФ Олег Матыцин поведал о приоритетной задачи российского спорта. По словам руководителя, сейчас наступил важный период.

Мытыцин заявил, что Россия находится на этапе подготовки новой стратегии до 2030 года. Стратегия связана с национальными целями. По словам Матыцина, основная ее задача — здоровье российских людей, чтобы повышались показатели демографии и создавались комфортные условия в обществе.

«При безусловном уважении к олимпийским медалям они — только верх пирамиды. Наша основная работа — работа с населением, с регионами», — цитирует Матыцина Sport 24.

Отметим, что 7 февраля в Министерстве спорта РФ проходит первая встреча Матыцина как министра спорта Общественным советом, руководителями его комиссий и рабочих групп.