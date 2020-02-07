Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо продолжает восстанавливать свой сломанный палец. Спортсмен сломал его, ударив об игровой автомат.

Лыжник с юмором относесся к своей травме. Клебо опубликовал в «Инстаграме» фотографию из дома, где его предок производит уборку снега.

«У меня сломан палец, поэтому мне не надо самому делать эту работу. Папе повезло, что у меня есть самый крутой снегоуборщик», — написал Клебо.

Получив перелом, Клебо пропустит этап Кубка мира в Фалуне (Швеция) 8-9 февраля. Как заявлял норвежец, он прекратил борьбу за лидерство в общем зачёте Кубка мира и заранее поздравил россиянина Александра Большунова с победой. От Большунова Клебо отстает от Большунова на 235 очков.