В субботу, 8 февраля, московский «Спартак» проведет третий матч в рамках турнира Кубок «Матч Премьер». Команда Доменико Тедеско сыграет с сербским «Партизаном». Встреча пройдет в Дохе и начнется в 14:00 по московскому времени.

После двух туров турнира московский «Спартак» возглавляет турнирную таблицу с четырьмя очками. Красно-белые в первом туре обыграли «Ростов» 2:1 (дубль Мирзова), а во втором туре по пенальти уступили «Локомотиву» (основное время завершилось вничью 1:1).

«Партизан» после двух туров замыкает таблицу с двумя очками. В первом туре сербы обыграли по пенальти «Локомотив», а во втором туре уступили «Ростову» (1:3).