Показательное выступление госпитализированной российской гимнастки Александры Солдатовой до сих пор числится в программе гала-концерта в рамках Гран-при Москвы. Об этом сообщает «РИА-Новости».

Гран-при пройдет с 7 по 9 февраля. Сам гала-концерт в рамках Гран-при пройдет в воскресенье. В данный момент проходят репетиции номера, но отрабатывается он без участия Солдатовой — включается только музыка.

Ранее сообщалось, что Солдатова по-прежнему находится в НИИ Склифосовского в состоянии средней тяжести. Врачи не допускают к ней посетителей.

Накануне Солдатова заявила, что попала в больницу по случайности, порезавшись ножом на кухне.