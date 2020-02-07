Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова выразила свое мнение касательно лучших фигуристок России последнего пятилетия. Тарасова рассказала, стоит ли Алине Загитовой и Евгении Медведевой учить четверные прыжки.

По словам Тарасовой, эти девочки взрослеют, у них начинает проявляться сложная судьба. Тарасова вопрошает, что же им делать — учить четверные?

«Можно, но осторожно. Потому что щиколотки такие тонкие, что может это всё печально закончиться. Сначала нужно тело подготовить. Но всё равно мы хотим ими гордиться. И если будут соревнования по взрослым, то они будут принимать в них участие и тоже выиграют», — приводит ответ Тарасовой «РИА Новости».

Напомним, что в декабре олимпийская чемпионка Загитова объявила о приостановке карьеры. Карьера Медведевой также пошла на спад — она снялась с произвольной программы на чемпионате России и не смогла пройти отбор на чемпионаты Европы и мира.