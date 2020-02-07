Женская сборная Китая по гандболу приняла решения отказаться от участия в квалификационном турнире Олимпийских игр-2020. Китаянки находились в одной группе со сборной России, а также вместе еще десятью сборными. Вместо сборной Китая в квалификационном турнире выступит команда Казахстана. Турнир состоится в марте — с 19 по 22 число.

Ранее сборная России не смогла отобраться на Олимпиаду с чемпионата Европы. В результате главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров подал в отставку после неудачного выступления команды.

Россияне проиграли все три матча на групповом этапе и не вышли в стадию плей-офф.

В гандбольном турнире Олимпийских игр примут участие 12 сборных. Шесть уже известны, а шесть команд будут отобраны по итогам квалификационных турниров. Путевки получат по две лучшие сборные каждой подгруппы.