В Хьюстоне пройдет турнир UFC 248. Главным событием вечера будет титульный поединок в полутяжелом весе между чемпионом промоушена Джоном Джонсом и не знающим поражений претендентом Домиником Рейесом. Это будет третья защита титула Джона Джонса.

У Рейеса нет поражений, а его победная серия под логотипом UFC составляет шесть поединков. 32-летний Джон Джонс в декабре прошлого года вернул себе чемпионский пояс, нокаутировав во втором раунде Александра Густафссона, после чего сделал две успешные защиты титула, победив решениями Энтони Смита и Тиаго Сантоса.

В качестве со-главного боя станет поединок за чемпионский титул в женском наилегчайшем весе между действующим чемпионом Валентиной Шевченко и претендентом Кэтлин Чукагян.