Официальная церемония прощания с легендарным игроком «Лейкерс» Коби Брайантом, его дочерью Джанной и семью другими погибшим в авиакатастрофе пройдет 24 февраля. По информации Los Angeles Times, церемония состоится на домашней арене «Стейплс-Центре», которая является домашней для «Лейкерс».

Отмечается, что дата была выбрана после обсуждения с Ванессой, женой Брайанта, а также с руководством «Лейкерс» и владельцами арены.

Дата выбрана в памаять об игровом номере Брайанта и его дочери. Коби большую часть карьеры провел под номером «24». Его дочь Джанна играла под вторым номером (февраль — второй месяц года). Мест на церемонии будет ограничено, информации о билетах пока нет.