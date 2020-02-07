Главный тренер «Зенита-» Владислав Радимов прокомментировал состоявшийся сбор «Зенита-2» в Турции. Вторая команда «Зенита» провела два товарищеских матчах.

По словам Радимова, «Зениту-2» повезло с погодой. Радимов считает, что команда выполнили все, что планировали.

«Единственное, сегодня с утра отменили тренировку, потому что ребята устали и тренироваться при сильном ветре нет смысла. А так, мы отработали от и до. Радует, что все прошло практически без травм. Это значит, что мы правильно построили подготовку. Тяжело, но ребята выдержали. Даже при тяжёлых нагрузках мы играли контрольные игры и выглядели довольно-таки неплохо», — приводит слова Радимова официальный сайт «Зенита».

«Зенит-2» обыграл бразильский «Гремио» (4:1) и уступил сербскому «Спартаку» со счетом 1:2. В обоих матчах принимал участие нападающий Александр Кокорин.