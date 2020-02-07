В Москве прошло заседание Комитета профессионального футбола РФС. Как говорится на официальном сайте организации, на заседании было предложено исполкому РФС рассмотреть проект реформирования Кубка России с сезона-2020/21.

Ранее клубы Российской премьер-лиги проголосовали за реформу Кубка Росси. Планируется, что участники еврокубков будут стартовать в турнире со стадии 1/8 финала, а не 1/16 финала.

На заседании РФС были приняты и другие решения. В частности, поддержать проект реформы юношеских соревнований, реформы турнира молодежных соревнований с участием не более двух «джокеров» в сезоне 20-21 годах.