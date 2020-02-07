Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о конфликте между спортивным директором команды, бывшим защитником «Барсы» Эриком Абидалем и форвардом Лионелем Месси.

По словам Пике, у «Барселоны» невероятное единство в раздевалке. Сейчас не время копаться в грязи, которая есть в каждом клубе.

«Я могу сказать, что мы очень уверены в своих силах и довольным тем, как играли в матче Кубка Испании против «Атлетика», — приводит слова Пике Marca.

«Барселона» накануне вылетела из Кубка Испании, уступив в четвертьфинале «Атлетику» (0:1).

До этого Абидаль дал громкое интервью, в котором в заявил, что не все футболисты были довольны бывшим главным тренером Эрнесто Вальверде, в связи с чем не всегда выкладывались до конца. Месси был недоволен таким заявлением.