Популярная певица Пелагея, экс-жена форварда ЦСКА и сборной России Ивана Телегина, выступила с заявлением в инстаграме относительно развода с хоккеистом. Певица считает, что в СМИ намеренно дается неправдивая информация об их расставании.

По словам Пелаги, компания со «скандальным» разводом Пелагеи зашла слишком далеко и вынужденно сделать это заявление. Пелагея отметила. что пресс неожиданно для нее сделала топовыми новости об их разводе с Телегиным, хотя никаких противоречий между ними нет.

Пелагея считает, что это перешло все границы и что информацию заказали определенные люди.

«Сейчас я обращаюсь ко всем — к нашим поклонникам, к людям, которые никогда меня не слушали, но вынуждены следить за «горячими новостями», ко всем, кто меня любит и ненавидит. То, что происходит — это заказ. Да, меня заказали», — пишет Пелагея.

Телегин и Пелагея поженились в 2017 году. Начало романа сопровождалось большим скандалом, поскольку Телегин ушел к Пелагее от беременной подруги. От нее у него есть сын.