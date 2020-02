View this post on Instagram

Здесь полный текст официального заявления Пелагеи. Поля комментирует фейковую кампанию, которую, практически втёмную используя прессу, развязали лица, заинтересованные в разрушении репутации певицы. Поля на сцене с малых лет, ее давно и хорошо знают люди. И потому никогда ещё в своей жизни она не сталкивалась с таким напором фейкометов. Пелагея с недостойными ее внимания противниками «на войну не явилась» Аминь 🙂 #пелагея #пелагеятелегина #пелагеятелегин Спасибо всем за поддержку! 💓🤘🏼