Популярная певица Пелагея, экс-жена форварда ЦСКА и сборной России Ивана Телегина, выступила с заявлением в инстаграме относительно развода с хоккеистом. Певица считает, что в СМИ намеренно дается неправдивая информация об их расставании.
По словам Пелаги, компания со «скандальным» разводом Пелагеи зашла слишком далеко и вынужденно сделать это заявление. Пелагея отметила. что пресс неожиданно для нее сделала топовыми новости об их разводе с Телегиным, хотя никаких противоречий между ними нет.
Пелагея считает, что это перешло все границы и что информацию заказали определенные люди.
«Сейчас я обращаюсь ко всем — к нашим поклонникам, к людям, которые никогда меня не слушали, но вынуждены следить за «горячими новостями», ко всем, кто меня любит и ненавидит. То, что происходит — это заказ. Да, меня заказали», — пишет Пелагея.
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Здесь полный текст официального заявления Пелагеи. Поля комментирует фейковую кампанию, которую, практически втёмную используя прессу, развязали лица, заинтересованные в разрушении репутации певицы. Поля на сцене с малых лет, ее давно и хорошо знают люди. И потому никогда ещё в своей жизни она не сталкивалась с таким напором фейкометов. Пелагея с недостойными ее внимания противниками «на войну не явилась» Аминь 🙂 #пелагея #пелагеятелегина #пелагеятелегин Спасибо всем за поддержку! 💓🤘🏼
Телегин и Пелагея поженились в 2017 году. Начало романа сопровождалось большим скандалом, поскольку Телегин ушел к Пелагее от беременной подруги. От нее у него есть сын.
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