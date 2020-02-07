Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич объяснил свою низкую реализацию моментов в текущем сезоне. Бывший нападающий СКА столкнулся с невезением.

«У меня практически в каждом матче есть хорошие моменты. Но я то в черенок клюшки вратаря попаду, то в конёк, то в штангу. Какие-то невероятные вещи происходят! Надо мной уже все смеются в команде. Бывает, что человеку отдают пас, и он забить не может. А мне просто не везёт, и это все видят», — приводит слова Бучневича пресс-служба НХЛ.

Бучневич, недавно набравший тридцатое очко в сезоне, объяснил, что кураж важен каждому. Павлу хотелось бы больше забивать, помогать команде. По его слова, он все делает правильно. Но статистика это не отображается. Тогда Бучневич начинает депрессировать, из-за чего происохдят непонятные, по его словам, вещи. Голы помогают исправить ситуацию, — отмечает Бучневич.