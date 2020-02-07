Олимпийский чемпион Антон Шипулин поведал об особенностях трассы в Антхольце (Италия). С 12 по 22 февраля там пройдет чемпионат мира по биатлону. Биатлонисту нравилась эта трасса, когда он выступал.

По словам Шипулина, сама трасса не такая уж рельефная, в основном равнина. Этим она Шипулину и нравилась. При этом, Шипулин заметил, что это не значит, что она легкая — рабочая. На равнине, по словам Шипулина, нужно постоянно держать скорость: чуть сбавил — уже получаешь отставание.

«Трасса больше подходит мышечным спортсменам, которые могут отталкиваться, делать длинный прокат, идти на мощности, а не на биомеханических данных. Как правило, в Антхольце себя реализуют те, кому сложно на крутых подъёмах на других стадионах. Но есть нюанс: 1600 метров и этот равнинный профиль могут обмануть. Многие, чувствуя лёгкость, кидаются с первого круга, как будто они не в горах. Хотя надо быть очень-очень аккуратными, особенно крупным спортсменам. Если неправильно войдёшь в гонку — высота не пощадит», — приводит слова Шипулина Sports.ru.

Шипулин завершил спортивную карьеру в декабре 2018 года и стал депутатом Государственной Думы