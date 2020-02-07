Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отреагировал на слова Дмитрия Губерниева о том, что у Александра Логинова возникли проблемы в отношениях с командой.

Хованцев опроверг эту информацию и заявил, что Логинов тренируется на сборе со всеми остальными биатлонистами.

«Это что за бред?! Тренируется он нормально, живут вдвоем с Евгением Гараничевым. 11 февраля мы переезжаем в Антхольц», – заявил Хованцев, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Напомним, ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Логинов испытывает проблемы перед стартом чемпионата мира. «У Саши проблем действительно хватает. Это и травмы, и различные взаимоотношения внутри команды», — сказал Губерниев.

Чемпионат мира в Антхольце будет проходить в период с 13 по 23 февраля.