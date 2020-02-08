Сборная Россси сыграет с хозяевами Шведских хоккейных играх — со сборной Швеции. В первой игре хозяева прбелили действующих чемпионов чехов (2:1). А сборная Россия уступила команде Финляндии со счетом 1:3.

В текущем Евротуре сборные России и Швеции играли два раза. В первый раз команда Алесея Кудашова переиграла шведов по буллитам (5:4). Во второй встрече Швеция была сильнее в основное время.

На Шведских хоккейных играх шведы обыгрывают россиян последний два года.

Напомним, что Шведские хоккейные игры входят в четверку турниров Евротура. Каждая сборная играет по одному матчу, и по результатам этих встреч определяется обладатель золотых медалей.

Отметим, Шведские игры проходят в рамках третьего этапа Еврохоккейтура с 6 по 9 февраля. После матча против Финляндии сборная России сыграет в Стокгольме 8 февраля с Швецией, а 9 февраля — с Чехией.